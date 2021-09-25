電動單車升降機內爆燃　傷者家屬擬起訴索賠

四川成都市的劉女士，其女兒雙手功能還未恢復，且全身「疤痕增生嚴重」。

位於四川成都市的叢樹家園小區，今年5月發生電動單車在升降機內爆燃案，造成3男1女以及一名嬰兒被燒傷。事隔4個多月，內媒從傷者家屬得悉，被燒傷的女嬰已經出院月餘，但雙手功能目前還未恢復，其外婆傷情更為嚴重，目前仍在醫院接受治療。家屬表示，將向車主、物業管理等多方提出起訴及索賠。

女嬰母親劉女士周五（24日）憶述，女兒和其外婆當日出事後被送至當地醫院的深切治療部，後又轉院至重慶。因難以承受治療費用，她與丈夫先後兩次通過籌款平台向外界求助。至上月5日，女兒由於醫院床位緊張被迫出院，但雙手功能目前還未恢復，且全身「疤痕增生嚴重」。

她向內媒透露，日前已接獲警方電話，告知已完成偵查工作，該案將以「失火罪」移交檢方提起公訴。不過，劉女士表示將和家人單獨提出民事訴訟，向電動單車車主、物業方、電動單車電池銷售方、電動單車電池組裝方等相關責任主體索賠。

據此前報道，事發於今年5月10日晚上7時34分左右，張先生岳母抱着他的女兒，乘升降機下樓散步。到7樓時，一名年輕男子推着涉事的電動單車進入升降機，惟門關閉後不到一秒，電動單車冒出濃煙後爆燃，女嬰全身燒傷面積為45%，其外婆則為75%。

經消防部門的鑑定報告顯示，涉事電動單車為私自拼接組裝，而且經多次轉手倒賣，電池為二手報廢的蓄電池，存在極大火災隱患。劉女士表示，據其了解當日推電動單車的男子並非車主本人，但為了給女兒和母親討回公道，同時為了警示他人，會堅持起訴到底。