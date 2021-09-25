學校輔導員查宿舍涉用暴力　事件曝光遭調職

繼早前黑龍江一間專上學院被揭有學生會幹部於女生宿舍查寢（即巡查）時，氣燄囂張儼如黑幫。周四（23日）在遼寧朝陽師範高等專科學校學生宿舍內，一名輔導員查寢時被指涉用暴力，不但亂丟學生的手機，又把垃圾桶踢翻。周五（24日）該校宣傳部工作人員回應內媒查詢時稱，該輔導員已被調職。

從網傳影片顯示，該名男輔導員在宿舍內巡查時，一邊不停地將桌上東西丟進由另一男子手持的大垃圾袋內，一邊說「我說的沒有用是吧」。期間男子將學生放在桌上的一部手機丟進袋內時，學生急忙表示「手機別扔啊」。之後該輔導員走到露台，疑似踢翻暖瓶、水桶等物件，並呼喝學生「自己收」。說畢便步離房間，途中再踢翻一個垃圾桶。當時在場的一名學生事後不滿稱，假如學生的行為有問題，老師可扣分或作批評教育，但「完全沒有必要到我們寢室來耍威風」。

內媒同日聯絡到朝陽師範高等專科學校宣傳部工作人員，對方表示，從影片中環境及桌子擺設來看，事發地點與該校宿舍十分相似，已將此事上報，正在積極調查，如事情屬實，會認真嚴肅對待。到周五，該校就事件通報，指周三（22日）該校初等教育系通知要求全系開展宿舍衞生大掃除，翌日輔導員謝某在檢查宿舍過程中存在失當行為，事後已向學生賠禮道歉並取得諒解。校方已對謝某給予行政警告處分，並調離工作崗位。