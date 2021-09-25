孟晚舟稱3年來生活劇變　烏雲後存希望

中國電訊設備供應商華為太子女孟晚舟近3年來捲入中國、加拿大與美國的外交糾紛，其引渡案周五（24日）終於落幕。她獲釋後在庭外表示，案件令其生活翻天地覆，強調「每一朵烏雲都有一線希望」。

孟晚舟被捕後一直鮮有公開就案件表態，她獲釋後在卑詩省最高法院發表簡短演說，稱：「過去3年我的生活翻天地覆，對作為妻子和母親的我來說是破壞性的時刻。但我相信每一朵烏雲都有一線希望，這真的是我人生中一次寶貴的經驗，我絕不會忘記來自世界各地的人所有祝福。」她不忘感謝中國和人民對她的支持和幫助，形容是她走到今天最大的支柱，另亦感謝加拿大人。

孟晚舟2018年在溫哥華被捕後，隨後展開法律戰，並遭勒令在當地的住所軟禁生活。在保釋條款中，她獲准在日間外出到市內，入夜前要返回位於桑拿斯區的家中，但全天候均受私人保安監視，大部分時間都要戴上電子腳鐐。孟曾表示，軟禁期間會以工作、繪畫和看書打發時間，其丈夫劉曉棕及他們的子女在新冠疫情期間不時前往當地探望。

現年49歲的孟晚舟於1972年在四川出生，亦是香港永久居民，擁有深圳大學會計系學士及華中理工大學管理學碩士的學歷。她於1993年加入華為，歷任公司國際會計部總監、華為香港公司首席財務官、帳務管理部總裁、銷售融資與資金管理部總裁等職位。