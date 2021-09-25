孟晚舟引渡案　觸發中美加外交風波

中國科技巨企華為太子女孟晚舟被美國指控，與華為利用香港空殼子公司「Skycom」向伊朗電訊商出售電腦設備，違反美國對伊朗的制裁令；同時涉在有關交易上欺詐滙豐銀行，隱瞞華為與Skycom的真實關係，讓滙豐也承受違反制裁規定的風險。美方因此尋求引渡孟晚舟到美國受審，加拿大警方於2018年12月1日應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華國際機場轉機的孟晚舟，成為此案起始。

2019年1月28日，美國宣布正式要求引渡孟晚舟，並以23項罪名起訴華為。此案中，加拿大法庭審理的是孟晚舟是否符合美加引渡協議，最終做出是否引渡的決定。孟晚舟被捕以來一直滯留加拿大，處於美加引渡聽證流程，她與華為均否認美方指控。其辯護團隊主張加方沒對伊朗實施制裁，所以美國的指控在加拿大不構成犯罪，故不符合引渡的「雙重犯罪」原則。至於美方指控孟對金融機構提供虛假訊息，孟的一方反駁指檢方已提交的證據不能證明孟違反美加法律，強調美國的制裁法很複雜，隨時間推移不斷修改，而且有些電信設備被排除在對伊朗的制裁之外。

孟晚舟一方今年初向香港高等法院提出申請，要求滙豐銀行披露有關華為與另外兩間涉案公司關係等文件，包括美方指控孟在2013年8月與滙豐開會時用到的簡報內容，試圖用以證明美對孟的指控證據欠缺其中兩頁關鍵訊息，而這些訊息表明華為沒有隱瞞其與Skycom的真實關係。法院原定本月處理上述新證據，引渡案最後一輪聽證會最終在上月18日結束，檢方周五（24日）確認美國政府已與孟晚舟達成延緩起訴協議，加拿大法院同日宣布終止引渡聆訊，孟得以回國。

孟晚舟一案持續超過兩年，由美國前朝特朗普時代持續至現時的拜登時代，期間引發涉及中美加三國的司法、政治和外交事件。特朗普曾多次表示該案可為中美貿易談判提供籌碼，中國政府則批評拘留孟晚舟的行動是美國施加的政治迫害。受事件影響，除了加拿大前外交官康明凱與公民斯派佛涉嫌為境外刺探國家秘密，被中國扣押近3年，中國前年也禁止從加拿大穀物加工廠商李察遜國際公司進口油菜籽等，中加關係陷入冰點。