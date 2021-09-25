孟晚舟包機返華發感言　妹妹：「你是我的榜樣」

中國電訊設備供應商華為太子女孟晚舟周五（24日）乘搭中國包機從加拿大返國，她在機上發表感言，以「月是故鄉明，心安是歸途」為題在微信朋友圈發文，述説過去1,028天引渡案的感受，感激中國、共產黨及親朋好友扶持。她對離開起寒意的加國，返回天朗和煦、即將慶祝國慶的中國感到溫暖。

據內媒周六（25日）報道，稱在引渡案聆訊期間不知歸途何處，一次次墮入深淵，又一次次闖入暗夜，讓她輾轉難眠亦更刻骨銘心，但與其掙扎倒不如衝出陰霾。她又稱自己曾經歷無數奔跑、跌倒，但唯獨此次讓其倍感堅強。

孟晚舟續稱，國家、黨和政府的那一抹絢麗的中國紅，燃點了心中信念之火照亮其人生至暗時刻，雖然回家路上迂迴曲折，但始終引領她至最暖的歸途。她亦感謝家人及夥伴們相伴及守候，指他們的問候及祝福有如一道彩虹，斑斕了坎坷路途上的一隅天空。

孟晚舟的同父異母妹妹姚安娜亦發文，指「姐姐的飛機已飛過北極上空，很快就能回到偉大的祖國，沒有祖國的強大，就不會有姐姐的自由和家人的團聚，感謝黨和偉大的祖國，姐姐你永遠是我的榜樣，是全家的驕傲。」