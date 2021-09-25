廢棄學校成囤貓地　逾2000隻貓受困環境惡劣

江蘇南通市近日有市民反映，在當地一間廢棄學校內發現一個大型囤貓地，內有超過2,000隻不同品種的貓。有網民發文指，這些貓多為流浪貓或偷盜而來，但由於現場狹窄，環境非常惡劣。另有貓販子將貓咪送至廣東佛山市等地私下交易，製成肉製品對外出售。警方周六（25日）表示已介入調查，並將考慮貓隻處置問題。

南京平安阿福流浪動物救助中心表示，有志願者根據市民提供的訊息，耗時一年跟蹤及調查，發現上述囤貓地。匯集的貓咪來自多個省市，大部分來源不明、品種不一，救助中心懷疑是有人涉嫌偷盜而來。志願者表示，此處是多個省市貓販子的聚集地，他們在社區、野外誘捕貓隻，將貓集中放置此處後，再私下分銷各地。

網傳照片顯示，一輛大貨車上運載滿滿一車籠子，每個密閉的籠子均分裝了幾十隻貓。有志願者強調，此處經常有外地車牌的貨車出入，將貓隻運到廣東等地，其中佛山市大瀝鎮疑有加工場，將貓隻屠宰並製成肉製品。

目前此處囤貓地已被曝光，警方趕赴現場處置，並組織當地村民前來領養，不少志願者也正在現場解救被困貓隻。有志願者表示，貓販子得悉警方到場前已私自轉移或放生500隻，村民領養或已死亡的貓約500隻，有300隻由救助中心領走，但仍有不少貓隻無人認領。