孟晚舟獲釋難改善中美加關係　美續遏制華為

中國電訊設備供應商華為太子女孟晚舟的引渡案周五（24日）終於落幕，但有美媒認為，中國、美國及加拿大的鬥爭不會就此停歇，基於科技競爭，美國不會放鬆遏制華為。亦有分析指出，中美加三國注定三敗俱傷，孟晚舟獲釋未必能即時改善中國與美加的關係。

《紐約時報》認為，孟晚舟案結束表明拜登政府和中國能在重大紛爭達成和解，但拜登同時在白宮首度與澳洲、日本、印度首腦會面，共謀抗華對策，反映中美仍處於複雜的競爭階段。分析指出，孟晚舟案與美國力阻華為和中國主宰5G網絡有關，美國前總統特朗普時代已要求盟友抵制華為設備，華為成為中美競爭的象徵。雖然孟晚舟獲釋，但美國司法部對華為的刑事訴訟未完，檢方可能以孟晚舟在協議承認誤導的供詞作證據。

另有分析認為，打從3年前展開訴訟起，中美加三國在政治層面上注定三敗俱傷，至今孟晚舟仍否認控罪，僅在與美國政府達成的延緩起訴協議中承認在知情下向金融機構虛假陳述，或給予中方機會以錯誤檢控為由攻擊美國。特朗普時代的白宮國家安全委員會中國事務主任特平（Matt Turpin）認為，拜登政府今次如同舉白旗，令北京得出結論，只要採取對應的人質外交，美國遇到施壓便會屈服。

分析指出，中國與美加之間的關係依然充斥不信任和困惑，美方仍對華為存有懷疑；中方仍認為美方對孟晚舟所為是欺凌，以打壓華為在全球的急速發展，而加拿大的參與只是聽命於美國。美國智庫昆西國家事務研究所的研究助理保羅（Ethan Paul）指出，今次是美方實踐中國外交部副部長謝鋒今年7月向美國副國務卿舍曼提出糾錯清單的第一步，但不能忽視的是，拜登政府已將與華競爭，視為從阿富汗撤軍後的重點外交政策。