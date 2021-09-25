美檢方指孟晚舟涉欺詐陰謀　與延緩起訴協議不符

根據美國政府與中國科技巨企華為太子女孟晚舟，周五（24日）透過視像在美國紐約市布魯克林區法院達成延緩起訴協議，孟晚舟承認曾就華為在伊朗業務誤導滙豐銀行，作為美國撤回引渡要求的交換條件。惟有觀點指出，美國司法部發表的協議文件中無認罪相關字眼，質疑檢方提到欺詐陰謀的說法。

在一份4頁的事實聲明中，孟晚舟承認於2013年，她就華為與在伊朗營運的旗下子公司Skycom之間的關係，向滙豐銀行作不實陳述，指這間公司是華為合作的第三方，導致該銀行提供的服務違反了美國對伊朗的制裁。布魯克林的代理聯邦檢察官博克曼（Nicole Boeckmann）指出，孟晚舟簽署暫緩起訴協議，意味她承認了她在對一全球金融機構的欺詐陰謀（scheme to defraud）中的主要責任，即她和其同事共同努力就華為在伊朗的活動，欺騙全球金融機構、美國政府和公眾。

惟在美國司法部發表的協議文件和附件中，對於孟晚舟的不實陳述最多只用了「不真實」（untrue）形容，而非欺詐陰謀或認罪之類的字眼，有觀點質疑檢方的說法才有欺詐嫌疑。華為未有置評，亦不會參與有關孟晚舟的協議，將繼續抗辯該公司所面臨的指控，但有分析指檢察官將可利用孟晚舟承認誤導的部分來對付該公司。