孟晚舟獲釋回國　官媒：不認罪是正義底線

中國電訊設備供應商華為太子女孟晚舟引渡案終於落幕，她與檢方達成協議後周五（24日）在加拿大乘搭專機回中國。內地多間官媒先後發表評論，當中指出孟晚舟不認罪，華為公司不接受巨額罰款或賠償，形容「這是正義的底線」。

官媒報道指，孟晚舟在視像聽證會上向美方只承認有關案件的「事實陳述」，但表示「不認罪」是維護了自己和華為公司的尊嚴。這一歷時1,000多天、轟動全球的案件，今次結果同時維護了中國的國家尊嚴。此案讓世界看到美國為達政治目的無所不用其極的兇狠，以及他們對規則的無視，孟晚舟案將是美國永恒的污點。

文章又批評，美、加不能如此野蠻地對中國商務人士實施政治迫害，這就是整個中國的明確態度。拘捕孟晚舟的舉動不但打破國際秩序，同時刺激了大國博弈的行動層面，其造成的破壞亦是深遠，中方希望在案件告一段落的時候，華盛頓能夠有所反思。

另針對涉嫌間諜罪的加拿大公民斯派佛和康明凱也得以取保候審返回加拿大，官媒重申二人所犯下的刑事罪與孟晚舟無辜的政治蒙難在性質上截然不同，加拿大及西方顛倒黑白的敍事蒙蔽不了世人的眼睛，改變不了人們對孟晚舟案來龍去脈的常識性判斷。