孟晚舟引渡案落幕　華斥美國加拿大任意拘押

中國電訊設備供應商華為太子女孟晚舟引渡案終於落幕，她周五（24日）在加拿大乘搭中國包機回國，預料晚上抵達深圳寶安國際機場。中國外交部周六（25日）再次批評，美國及加拿大在該案的所作所為，是典型的任意拘押。

外交部發言人華春瑩表示，中方在孟晚舟事件上立場是一貫、明確，事實亦早已充分證明，該案是一宗針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。她又指，被美方指為「受害者」的匯豐銀行亦早已出具證明孟是清白的文件，續斥批評美方對孟晚舟所謂「欺詐」的指控純屬捏造。

此外，孟晚舟獲釋後，其父華為公司、孟晚舟律師亦先後發表聲明。華為表示，期待孟晚舟盡快安全回國，與家人團聚。華為將繼續在美國紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中維護自己的權利。孟的律師William W. Taylor則表示，很高興孟與美國司法部達成暫緩起訴協議並已獲得法官批准。根據該協議條款，她不會被美國進一步起訴，加拿大的引渡程序將會終止，期待14個月後對孟的指控將被完全撤銷。