孟晚舟加國乘專機抵深圳　入境後須隔離「14+7」天

中國電訊設備供應商華為太子女孟晚舟獲釋後，在中國駐加拿大大使叢培武陪同下從溫哥華乘搭中國政府包機、國航CA552航班，在周六（25日）晚上9時49分左右抵達深圳寶安機場，不少民眾到場迎接。另有內媒報道，因新冠疫情影響，孟晚舟抵達後將要執行「14+7」的入境隔離政策，即集中隔離14天，以及7天不限制外出的小區管理。

孟晚舟抵達深圳及落機後，獲親屬、政府官員、華為同事迎接。她在現場發表感言時憶述自己在異國他鄉的漫長等待，經過1,000多天的煎熬和掙扎，終於回到祖國的懷抱，「祖國我回來了」。她又答謝國家領導人關心每一位中國公民的安危，並把其事情掛在心上，對此深受感動。孟又稱有五星紅旗的地方，就有信念的燈塔，「信仰如果有顏色，一定是中國紅」。

內媒此前報道指，深圳寶安機場周六晚只有孟晚舟的包機降落。大批民眾、華為員工當日傍晚就已抵達機場T3航站樓國際大廳，現場亦有大量傳媒記者聚集。部分民眾舉起橫額歡迎孟晚舟回國，當中分別寫有「華為家屬：歡迎孟女士回家」、「晚舟歸航 祖國萬歲」等字樣。深圳市內多幢建築物的外牆，亦亮起「歡迎孟晚舟回家」的字句。

另外，曾以畫作諷刺澳洲軍人殺害阿富汗平民，而掀起中澳外交風波的內地青年畫家「烏合麒麟」，周六亦在微博發布最新作品《歸舟》，歡迎孟晚舟回家。作品上寫道：「2021年9月25日，經中國政府不懈努力，孟晚舟女士即將回到祖國。」