「聯合國科學院」選華人院士　內媒踢爆非聯合國創立

「聯合國科學院」近日公布首批53位院士，其中47人為內地大學教授，引起關注；北京大學校友網、上海復旦大學校友會更一度公開祝賀。不過內媒上周五（24日）踢爆，上述組織非由聯合國創立；其始創人向凌雲曾因侵犯註冊商標專用權被罰款。

聯合國科學院的官網顯示，其是由院士等頂尖人才及團體自願組成的非牟利、自負盈虧的公益性團體，註冊在聯合國經社部公共組織數據庫；類似已登記組織有2.4萬多個。向凌雲承認，旗下組織不具在中國從事任何活動資格，目前尚在完善註冊登記資料。

聯合國科學院首批院士之一，中國科學院院士童慶禧表示，他最初獲該組織邀請時，組織自稱有意做有益於科學事業的事，希望邀請中國院士參加。他遂填寫了一張中文申請表，惟及後發現該組織大部分成員均非中國院士，便再無遞交任何跟進資料；但其最終仍然入選。

此外公開資料顯示，向凌雲擔任法定代表人、全資控股的深圳國投融投資基金管理有限公司，曾因不當使用「國投」名義，涉及不正當競爭糾紛和商標侵權被起訴，最終被廣東省深圳市羅湖區人民法，判罰賠償8萬元人民幣（約9.63萬港元）。