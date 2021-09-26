台升學檔案平台遺失資料　上萬名學生受影響

台灣攸關升學的「高中學習歷程檔案」平台上周六（25日）傳出事故，教育部證實因廠商操作出錯，導致包括全台118間學校、上萬名高中職生，上學期的學習歷程檔案資料遺失。目前當局已請廠商全力救援涉事硬碟，但因受害學校數眾多，恐引發高中平台信任危機，亦有學生擔憂個人隱私問題。

綜合台媒報道指，受影響的學校包括台中、桃園等多個地區，部分高中學生本月5日至20日期間，向平台上傳的第2學期學習歷程檔案遺失。教育部以保障學生權利為前提，目前廠商已委請專業技術人員協助處理中，初步掌握資料硬碟並未損壞，將以嘗識及盡快修復硬碟檔案。廠商亦坦言，因其疏忽造成不便請外界見諒。

部分受影響學校已發通知書給家長告知此事，將協助學生在下月15日前重新上傳檔案。但有教師擔心，萬一學生未保存有關檔案或資料，甚至新學期教師如有替換，檔案認證恐出現問題。另有教師直言，高中學習歷程檔案攸關學生升讀大學，依規定至少在學生高中畢業後保存5年時間，恐怕會有更多學生受影響。