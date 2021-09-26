多間工廠停工　省發改委：用電負荷屢創新高

廣東省等沿海地區早前要求工廠限電，引起關注。廣東省發改委上周六（25日）證實事件，並解釋當地持續高溫乾旱、用電需求不斷攀升，負荷已7次創歷史新高，均是供電緊張的主因。當局正在統籌協調保障供電，預料限電問題將逐步得到緩解。

省發改委指出，截至9月23日，全省統調最高電力負荷需求達1.41億千瓦，比去年最高增11%。與此同時，目前正是「金九銀十」訂單高峰期，尤其是第二、第三產業用電需求持續旺盛。但由於受能源供應、燃料價格，以及發電設備存在缺陷，廣東省內機組發電能力有限，令當前供電緊張。

當地政府已要求全省各市啟動有序用電預案，包括工廠須「開三（天）停四（天）」或「開二停五」錯峰用電。當局將切實保障居民、農業、重要公用事業和公益服務等用電，最大限度降低有序用電對經濟社會、生產生活的影響。

此外，省發改委亦呼籲黨政機關、企事業單位、商場、賓館、酒樓、娛樂場所和寫字樓等第三產業用戶，在用電高峰時段自覺減少用電，例如降低冷氣運行功率、減少不必要照明等。當局同時呼籲市民節約用電，例如把冷氣調到攝氏26度或以上。