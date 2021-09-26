內地3款新冠疫苗　披露研發進度及特點

北京市海淀區的中關村論壇，上周六（25日）舉行第二屆全球科學與生命健康平行論壇。內地科研人員在會上，披露3款內地新冠疫苗的特點，和研發進度等最新資料。

其中1款重組融合蛋白疫苗，由麗珠單抗生物技術有限公司，聯合中科院生物物理研究所研製。其代表在論壇上指，該款疫苗的安全性優於國外核酸及蛋白疫苗；其不良反應發生率較低、程度較輕、症狀持續時間較短。而且，疫苗效果對於成年人或長者均無明顯差異；其作為加強針對變種病毒有效。

另外1款信使核糖核酸（mRNA）疫苗，由軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司共同研製。其會上報告指，該款疫苗可於室溫保存多於1個月；其產生的中和抗體是新冠康復者血清的2倍。而且，疫苗在面對印度變種病毒Delta時，中和抗體水平僅下降1.5倍。

至於1款鼻噴流感病毒載體新冠疫苗，則由北京萬泰生物藥業股份有限公司研製。疫苗通過鼻腔吸入，誘導呼吸道產生黏膜免疫，接種1天便可起效。疫苗二期臨床試驗結果顯示其安全性良好，主要不良反應是流涕、鼻塞、鼻癢等呼吸道反應。不過，鼻噴式疫苗的有效率較注射式疫苗低，接種者1個月後的血清抗體轉換率僅21.7%。