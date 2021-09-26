誤將賊人當獵物射殺　團夥非法狩獵獲刑

浙江省湖州市一個由6人組成的非法狩獵團夥，去年12月在雪天狩獵，卻誤將在秸稈堆後躲避追趕的張姓賊人當做「獵物」並開槍射殺。案件近日在南太湖新區法院開審，團夥成員楊某、孫某等人因非法狩獵、過失致人死亡等罪名，被判囚7個月至6年不等，部分被告需向死者家屬支付共計100萬元人民幣（約120萬港元）的民事賠償。

案發於去年12月29日，楊某、孫某、蔣某、林某等4人晚飯後，趁雪天去山林中狩獵。4人分工合作，孫某借助熱成像儀尋找獵物，楊某則負責用槍射殺，其餘兩人負責收集獵物。他們駕車途經長興縣某茶葉地時，誤以為發現「獵物」遂用氣槍朝外開槍射擊，惟事後見無動靜，未下車查看便離去。

翌日，村民在茶葉地發現頭部中彈的張某後報警，警方從死者身上搜獲金戒指、金項鍊、現金等物品並查明其身份。經查，張男當晚夥同他人在縣內盜竊財物，行竊後遇上狩獵團夥駕駛的汽車，他誤以為是追趕的村民，遂躲進茶葉地的秸稈堆裏，未料被當成「獵物」。

經司法鑑定，張男被槍彈擊中頭部致嚴重顱腦損傷死亡。另經查明，楊某等4人從去年下半旬至今年1月，更夥拍彭某、甘某2人在湖州長興縣、安吉縣等地多次結夥參與非法狩獵，涉犯非法狩獵罪、危害珍貴罪、瀕危野生動物罪、非法製造槍支罪，加上今次過失致人死亡等，遂對6人作出上述判罰。