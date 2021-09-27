瀋陽無預警停電影響交通　吉林市限電持續至明年3月

內地近日供電緊張，多地發出限電通知，除了工廠需停產外，民生亦大受影響。遼寧瀋陽部分地區在近日限制供電，導致有路段因交通燈停止運作而產生道路擁擠。另吉林省吉林市新北水務有限公司周日（26日）表示，將按國家電網要求，不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電至下年3月，呼籲用水單位及居民做好儲水準備。

瀋陽市有民眾透露，自上周四（23日）起市內多個地區突然停電，當中包括瀋北新區及渾南新區，一直停到當晚11時半。突然停電導致當地道路的交通燈沒有信號，且沒有交通警在現場，大輛汽車受影響聚集在路口。瀋北新區一名商戶業主周日向內媒反映，上周四至上周六（26日）當地均有停電發生，由於太過突然，「連吃飯的地方都沒有」。

瀋陽市工信局電力辦公室人員周日回應，由於電力缺口大而導致部分地區限電，當局後續會保障民生用電，包括東北能源局在內，市及省政府已連日處理及忙於解決停電問題。

此外，吉林市新北水務有限公司公告指出，會執行東北電管局和吉林省能源局有序用電的精神，在下年3月前，停電、停水會變成常態，並指會有泵站斷電而無法正常供水的情況，以及因停電導致的停水現象，建議民眾儲水及隨手關閉水龍頭，並就安排造成的不便致歉。