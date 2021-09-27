蘭州野生動物園票價漲15倍　民眾直呼「去不起」

歷經4個多月的改建，位於甘肅省五泉山的全新蘭州野生動物園，於周日（26日）開園試業，不過全票價格由以往的10元（人民幣，下同，約12港元）漲至150元（約180港元）。不少本地人批評票價太貴，沒有照顧到當地居民的收入，直呼「去不起」。

蘭州野生動物園上周五（24日）發布試開園公告，指動物園門票政府指導價為每人150元，步行遊覽區觀光車政府指導價為每人30元（約36港元）。從今年9月26日至10月31日為試開園時間，優惠票價為每人68元（約82港元）。有蘭州市民稱，原來的蘭州動物園門票只要10元，如今是原來價格的15倍。

有不少網民拿出東部沿海以及西部同類型城市的動物園門票價格對比，發現北京野生動物園單次成人票150元，5A級景區上海野生動物園成人預訂票155元（約188港元）；同在西北的西寧野生動物園和先秦嶺野生動物園的價格都沒有超過50元（約60港元）。

管理方周日回應，票價經過物價部門批准。負責人稱，之前的蘭州動物園為城市動物園，相關經費由國家財政全額補貼。如今的野生動物園是由國企投資建設，自負盈虧，所以票價有所提高。此外，現時的動物園並不僅是動物園，是集娛樂、休閒、餐飲等於一體的大型項目，硬件設施、園區規模，及動物數量等都在原來的基礎上提升了數十倍。