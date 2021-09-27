幼稚園老師施暴　3歲男童鼻骨骨折

內媒周日（26日）報道，安徽省池州市一名3歲男童，早前被幼稚園谷姓女老師指摘看電視時不乖，遭對方毆打至鼻骨骨折、流血。谷女已被警方行政拘留13日，不過其事後仍可在幼稚園任職，引起爭議。

受傷男童的父親黃先生表示，其兒子今年1月上學午休時，和其他同學一起電視；班上老師谷女在旁玩手機。期間，谷女見男童開口說話，就把他拉到房間外罰站，及後更掌摑男童臉部，男童隨即哭喊。

黃先生續指，谷女見狀，又把男童拉到另一房間內鎖上。惟不久，她見男童出來時鼻血長流，就把男童身上血漬擦乾淨，試圖掩蓋他受傷。回家後，黃先生發現血漬，並從兒子口中得悉其被打。經司法鑑定，男童鼻骨骨折、屬輕微傷；惟其目前因年齡太小，無法以手術修復鼻骨，最快需等到16歲以後。

警方事後介入處罰谷女，對其處以行政拘留及罰款。行政處罰書顯示，谷女去年曾因危險駕駛被判拘役3個月、緩刑4個月。另外，教育部門已吊銷谷女的教師資格證，但據幼稚園園長反映，她目前仍在園中擔任雜務工作。

目前，黃先生因不滿處罰結果，決定起訴谷女及幼稚園。他希望谷女等相關人士被嚴肅處理，又要求對方承擔其兒子後續的治療、心理輔導等費用等。