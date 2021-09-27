哈爾濱昨增11宗確診　多場婚宴參加者需報備

內地周一（27日）通報前一日新增35宗新冠肺炎確診病例，其中13宗本地確診，11宗來自黑龍江哈爾濱市、2宗來自福建廈門市和三門市。哈爾濱巴彥縣自上周二（21日）爆發本土疫情以來，確診病例軌迹涉及多場婚宴，該市疾控中心周日（26日）提醒曾參加上述婚宴的市民，應第一時間向所在社區和工作單位報備。

哈爾濱通報新增本地確診病例，9宗出現在巴彥縣，其餘2宗分別在松北區和木蘭縣；另哈爾濱市和綏化市各有2和1宗本地無症狀感染。該市疾控中心提醒，曾參加於本月9日至20日舉行11場婚宴的市民，應主動配合社區盡快落實隔離管控、病毒核酸檢測、健康監測等各項防控措施。如未向社區（村）或工作單位報備而造成疫情擴散，將被依法追究法律責任。另哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部周日晚發通告稱，自周日凌晨零時起，將該市松北區萬達秀園小區調整為中風險地區。

福建衞健委周一通報，該省自本月10日以來，累計報告本地確診病例462宗，目前仍有415人住院。周日在廈門疫情防控記者會上，中國疾控中心研究員馬會來指出，該市疫情總體呈下降趨勢，疫情防控取得階段性成效，已進入拖尾期。至於另一疫情爆發點泉州市，周一宣布將泉港區界山鎮界山村東丘自然村由中風險區調整為低風險區；另同日起對東海街道雲山社區東雲路24號及周邊3幢自建樓房、1條巷及巷兩側樓房等區域解除管封。

過去一日，境外輸入確診病例分布為雲南12宗，北京3宗，天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、山東和廣東各1宗；新增境外輸入無症狀感染病例17宗。至今全國累計96,050人確診，當中4,636人病亡。