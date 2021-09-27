內地公安部強調依法打擊港獨勢力　粉碎港版顏色革命圖謀

內地公安部周日（26日）召開黨委（擴大）會議，國務委員、公安部部長趙克志在會上強調，公安機關要繼續全力支持港府和香港紀律部隊依法履職和嚴正執法，堅決維護國家安全、主權、發展利益，全力維護香港社會大局穩定、依法打擊「港獨」激進勢力、依法追究黎智英等反中亂港骨幹分子的犯罪行為，堅決維護國家安全、主權、發展利益，堅決維護香港社會大局穩定。

會議指出，兩年多來，面對香港修例風波中的激進暴力犯罪行為，公安機關始終堅定支持香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，為香港實現由亂及治的重大轉折作出重要貢獻。這次香港選舉委員會選舉的順利舉行，為接下來的香港立法會選舉、行政長官選舉打下堅實基礎。

面對新形勢新任務，公安機關要嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞顛覆滲透活動，堅決斬斷境內外敵對勢力危害國家安全的「黑手」，堅決粉碎港版「顏色革命」的圖謀，落實中央對香港特別行政區全面管治權，着眼維護香港長治久安，加強破解深層次矛盾問題的研究謀劃，不斷提升公安機關涉港工作能力水平。