內地變裝博主涉低俗遭永久封號　網民紛表憤怒

內地近年持續整肅娛樂圈「娘炮」現象，連網上偽娘行為也遭封殺。最新例子是以男扮女裝走紅的微博博主康雅雅。周日（26日）他在微博發文稱被永久封號，並為自己的行為對社會造成不良影響致歉。據知他的昔日作品也遭全網下架，不少網民對此表示不理解和憤怒。

在短片平台抖音擁有2百多萬粉絲的康雅雅，本身是一名花美男，憑着高超的化妝技術，經常在鏡頭前變身成五官標緻的女生，不但俘虜萬千少男的心，就連很多女粉絲也自嘆不如。

不過周日他在微博平台發文表示自己的抖音帳號被永久封禁，感謝大家一路以來的陪伴和喜歡。從配圖可見，他帳號被封的原因是「涉嫌低俗」。之後他接連發文，先問假如真的有康雅雅這女孩，大家會否對「她」有這麼大惡意？其後他再表示，在拍攝生涯中，沒有考慮到對社會和青少年的影響，經過深刻反省，將退出網絡，不再拍片，希望大家理性看待此事，不要引發熱議。

對此，有不少粉絲都支持康雅雅，稱「不是你的錯」，又表示「那麼多擦邊搞黃的不封，為甚麼要封一個正常人」、「打扮成男的就可以，扮女的就要封號退網」。有媒體也認為，娘炮與康雅雅是不掛鈎的，他只是變裝女性，但始終是一個男性，也沒有做過毀三觀的舉動和任何的擦邊行為，只是個人審美不同罷了。