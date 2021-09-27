1.25億年前恐龍化石現軟骨細胞　或存在DNA

中國科學家團隊在遼寧省朝陽地區一具1.25億年前的尾羽龍恐龍骨骼化石中，發現一組特異埋藏、保存完好的軟骨細胞，以及軟骨細胞的細胞核中，可能還保存細絲狀的染色質。團隊指，DNA是細胞中染色質重要組成成分，研究初步顯示出恐龍細胞DNA存在的可能性。

該項研究由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、山東省天宇自然博物館的科學家團隊共同完成。團隊首先提取尾羽龍股骨遠端一塊靠近關節部分的骨骼並經過脫鈣，再利用一系列顯微成像技術來分析其微觀結構，發現恐龍死後，其軟骨細胞經歷矽化，這一過程或是軟骨細胞完整形態得以保存的主因。

今次發現的恐龍軟骨細胞包括一些健康狀態下「化石化」的軟骨細胞，以及一些呈多孔構造、快要凋亡的軟骨細胞。另外，團隊亦發現軟骨細胞細胞核或保存細絲狀染色質，從而揭示恐龍骨骼中的有機物質未如學界理解的完全「石化」，至少在軟骨細胞中或還存有恐龍本身的有機分子，惟該結論需進一步研究支持。

尾羽龍屬於竊蛋龍類，因具有特別的長尾羽而得名，體形近似於現代的孔雀，和帶毛恐龍、翼龍和原始鳥類共同生活在早白堊世時期的湖邊生境。研究報告已在科學雜誌《自然》旗下的《通訊生物學》發表。