女學生被屈帶零食入宿舍　罰做150下深蹲致殘

內地學校宿舍查寢再爆風波。四川省瀘州市合江縣14歲女孩彤彤（化名），今年6月晚上在查寢時，被老師和學姊發現床上有一包零食，被罰做150下深蹲。事後彤彤的左踝關節受損，經多次治療仍無法根治，餘生可能要靠拐杖行路。女孩的母親稱，此事令女兒擔心學業被耽誤，因而患上抑鬱，甚至曾自殘。

來自單親家庭的彤彤，就讀於合江縣先市中學。去年6月10日晚，老師和學生會學姊檢查是否有學生未經許可攜帶零食到宿舍。學姊在彤彤的床上發現一包零食，雖然她已解釋零食不是她的，但仍被罰做300下深蹲，和抄千字檢討書。彤彤因足踝2個月前受過傷，曾向學姊和老師反映，但被拒絕，只將處罰減半。後來彤彤的同房證實零食是其他同學的，並向學姊解釋，但對方不信。

彤彤的母親周女士得知女兒在學校的遭遇後，便與班主任溝通，但對方稱知道這事。同月15日，學校曾帶彤彤到醫院檢查，指無大礙。但周女士其後帶女兒到西南醫科大學附屬中醫醫院就醫，經診斷為足踝骨折、副韌帶損傷和關節撕脫骨折，需接受手術將腳關節的碎骨取出。手術後，多名醫生均稱彤彤未來行動將受限。彤彤此後開始封閉自己，同時變得容易暴躁。

周女士稱，彤彤接受治療以來，學校承擔10萬多元人民幣（約12萬港元）的費用，但雙方一直未就後續賠償達成協議。去年10月，四川瀘州科正司法鑑定中心認定彤彤「關節功能喪失80%」，屬「九級傷殘」。但今年5月，另一司法鑑定所的報告卻指，彤彤的傷勢「無必然發生的後續治療費用」。合江縣教體局其後介入，要求學校與周女士協商解決。周日（26日）周女士向媒體稱，校方已提出新的賠償方案，但她仍未接受。