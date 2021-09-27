王毅與委內瑞拉外長通電話　強調中國不畏任何脅迫

中國國務委員兼外長王毅周一（27日）與委內瑞拉外長普拉森西亞通電話，雙方就中國電訊設備商華為太子女孟晚舟近日回國一事討論。王毅強調中國歷來反對一切強權，不畏任何脅迫，中方政府維護本國公民正當權益的立場堅定不移，從不妥協。

王毅表示，孟晚舟案是某些國家出於政治目的，編造各種藉口任意拘禁他國公民，是徹頭徹尾的脅迫霸凌。中方相信，會有愈來愈多的國家站出來，堅決抵制各種非法的單邊制裁、長臂管轄和政治構陷，捍衞國際關係基本準則。普拉森西亞則表示，委方堅決反對任何針對中國個人和企業的單邊制裁，對中方在孟晚舟案上採取的堅定立場感到鼓舞和欣慰。

雙方又談到兩國合作及發展，王毅表示，中方感謝委方支持維護自身正當利益，反對美國對委施加非法單邊制裁，中方將繼續堅定支持委方維護國家主權及自身正當合法權益，並將繼續為委方徹底戰勝新冠疫情提供支持。

普拉森西亞指堅定支持中方維護主權、反對外來干涉，願同中方加強協調配合。另感謝中方為委方抗疫提供的大力支持，願積極參與共建「一帶一路」，與中方共同推動委中關係取得長足發展。