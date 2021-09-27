珠江口走私猖獗　廣州公安海陸空打擊大飛

廣東省珠三角地區走私活動猖獗，廣州市公安局日前通報，執法部門本月中展開打擊走私「大飛」（即快艇）突擊行動，出動多架直升機及快艇，合海陸空三方力量「布陣」，夾擊及圍堵走私集團，合共拘捕32人以及扣查10.3噸凍肉。

廣州市公安局上周四（23日）表示，針對珠江口水域走私活動嚴重，全市本月起展開為期4個月的反走私水域整治專項行動，在走私重點水域高密度打擊「大飛」等走私「三無」船舶，即無船名船號、無船舶證書、無船籍港的船舶；又安排執法人員在珠江口水域、離島出入口，嚴查運輸走私物品的船舶和車輛。

本月16日凌晨5時至翌日清晨7時，公安、海關緝私、海警等水上執法部門，在南沙區龍穴南水道、增城區東江水域等展開第1次集中打擊「大飛」突擊行動，派出450名執法人員、3架警用直升機、24艘船、50輛車，先在白天於橫跨龍穴南水道附近埋伏並設置「口袋陣」，待「大飛」陸續進入伏擊圈後夾擊圍堵。

特警隊員索降拘捕衝灘逃竄人員後，同晚在增城區東江新塘至仙村流域、南沙區大崗鎮內河沿途，伏擊封堵餘下的走私集團成員，成功一舉搗破該「大飛」藏匿據點。行動中拘捕多名涉案人員及駕駛員，亦扣查14艘「大飛」及5輛車。

廣州市今年以來合共查辦6,507宗各類走私案件，查獲走私凍肉逾5,441噸，其中不少走私凍肉未經檢疫，來自新冠疫情嚴重或動物疫病流行的國家及地區。執法部門將進一步打壓全市走私活動空間，壓縮活躍在珠江口的「大飛」存量。