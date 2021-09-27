內地發電量按年升13%　至少20省限電

中國供電短缺，內媒周一（27日）統計，全國自8月下旬以來已有20省（區、市）祭出限電措施。各地電網解釋，近日氣溫上升、用電增加導致供電不足。官方數據則指出，全國今年至8月的發電量，較往年大增13%。

內媒統計指，近期尚未受限電措施影響的省份（區、市）為北京、上海、天津、河北、湖北、海南等。至於其餘省市的限電措施，就包括錯峰用電、緊急拉閘限電、壓限負荷、企業分級停限產等。

根據國家統計局數字，今年截至8月的發電量為5.38萬億千瓦時，均較去年及前年同期的4.77萬億千瓦時和4.7萬億千瓦時為高。至於今年增加的6,166萬億千瓦時發電量，約相當於6座長江三峽大壩的每年發電量。

針對當前供電形勢，國家電網公司周一在官方微信發文，會深入中央指示踐行多措並舉，全力打好電力保供攻堅戰，保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉閘限電情況。當中包括強化全國電網統一調度；統籌調配資源及發揮大電網平台優勢；加強用電監測做好居民生活用電保障；以及嚴格落實供電保障責任，加強電網運行應急值守等。