六旬翁陳屍平房外　屋主身上染血與死者DNA相符

台灣台中市一名60歲邱姓男子，上周六（25日）被發現陳屍於大甲區中山路一處平房門外，66歲李姓屋主否認識死者，但死者姊姊證明二人相識。警方之後在李男的衣褲、手腳指甲發現死者的DNA，並在其住所搜出同樣染有死者DNA血漬的疑似兇器鉸剪。警方認定李男涉有重嫌，已依殺人罪移送台中地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

上周六，鄭姓居家服務員前往涉事平房探訪獨居長者時，發現邱男倒臥在屋前，且屍體已腫脹，一旁還有死老鼠，疑邱男已死亡多時，嚇得連忙報警。警方初步勘查未發現死者身上有傷口，李姓屋主當時否認認識死者，並稱自己重聽（即撞聾），不知屋外情況。後來警方發現死者今年7月被家屬報警已列失蹤人口，其姊姊表示，曾見李男與死者一起喝酒，直指兩人認識。

警方認為案情不單純，遂報請檢察官驗屍，發現死者背部有細微傷口，並在李男住所及其衣褲、手腳指甲發現死者血漬反應及DNA等。另在李男屋內，又查獲疑似兇器的鉸剪和烤肉竹籤，在鉸剪上血漬DNA反應與死者相符，於是認定李男有涉案嫌疑，並於周日（26日）將李男拘提到案。