女子誤信做公益返利　墮投資陷阱失百萬人民幣

雲南省昆明市反電訊網絡詐騙中心周日（26日）公布，市內一名女子日前為賺取做公益活動回饋的300元（人民幣，下同，約361港元）返利，按騙徒要求下載一款理財服務應用程式，並往帳戶充值至少21次。直至未能成功提現，女子始驚覺受騙，近3周內損失158萬元（約190萬港元）。

受害人李女上月27日在QQ群看到有人發布做公益活動返利的廣告，遂報名參與，獲對方加為好友並教她賺取返利的方法，包括通過連結下載名為「香某盈立」的App。對方稱，新用戶註冊帳戶就有300元可用餘額，充值後會收到一個驗證碼供輸入充值，然後會彈出指定的銀行帳戶，再用自己的手機銀行轉錢入內，帳戶餘額就會顯示充值金額。

之後，對方陸續發給李女一些股票行情、推薦股票及賣出股票的訊息，李女將本金、盈利及300元返利都成功提現到個人銀行卡。李女看到股票收益理想，於是陸續再充值入App帳戶，惟本月17日欲提現餘額失敗，頁面也一直提示銀行處理中，她才意識被騙及報警。警方提醒，不少騙徒利用理財App作陷阱誘餌，呼籲民眾投資理財要通過銀行等專業機構，不可輕信網上發布的相關訊息。