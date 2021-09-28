王毅與北約秘書長視像會晤　稱不需要新軍事集團

國務委員兼外長王毅周一（27日）應約與北約秘書長斯托爾滕貝格視像會晤。王毅表示，中方對同北約開展對話交流持開放態度。面對當前此起彼伏的全球性挑戰，國際社會比以往任何時刻都更需要團結合作，增進理解，建立互信。

中國和北約都贊同應加強對話交流，增進相互了解。而推進雙方關系的關鍵是解決好相互認知問題，要理性客觀看待對方，不偏聽偏信虛假信息，更不應被謊言謠言迷惑。中國過去不是、今後也不會是北約的對手。中方願在平等和相互尊重基礎上繼續同北約開展對話，促進雙方關係健康穩定發展。

王毅稱，中國堅定奉行防禦性國防政策，始終堅持和平發展，不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，願與各國分享發展紅利。中國堅持對話而不對抗、結伴而不結盟，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏為核心的新型國際關係和人類命運共同體。

王毅表示，亞太地區是中國的安身立命之所，近年來一些北約成員國派艦機到中國周邊活動。但亞太地區不需要建立新的軍事集團，也不應當再引起大國對抗，更不應搞旨在鼓動新冷戰的小圈子。北約應當堅持原有地理定位，為區域和平穩定發展發揮建設性作用。

斯托爾滕貝格表示，中國是重要的全球性力量，中國在經濟發展和脫貧方面取得巨大成就，為全世界帶來發展機遇。去年以來，北約同中方開展接觸，雙方關係取得積極進展。北約並不把中國視作對手，願在相互尊重、不預設任何前提條件的基礎上，發展同中國的建設性關係，包括繼續開展對話交流，在防擴散、氣候變化等一系列問題上探討合作。

雙方還就阿富汗局勢等共同關心的問題交換意見。雙方都認為這次視頻會晤是積極和建設性的，願繼續開展溝通，用好業已建立的對話機制，提高對話質量，在反恐、反海盜、網絡以及國際維和等領域推進務實合作。