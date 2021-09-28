中國批美英澳開展核潛艇合作　加劇軍備競賽

中國常駐聯合國代表張軍於周一（27日）出席聯合國安理會《全面禁止核試驗條約》問題公開會議時，不點名批評美國、英國和澳洲開展核潛艇合作，是對核不擴散問題採用實用主義或雙重標準的做法。

張軍指出，《全面禁止核試驗條約》和《不擴散核武器條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的重要支柱。在推動前者早日生效的同時，國際社會也要切實維護後者的權威性、普遍性和有效性。各國均應展現負責任態度。

張軍強調，個別擁有核武國家不能一方面高喊致力於維護國際核不擴散體系，另一方面卻協助無核武器國家建造核潛艇。這不僅加劇軍備競賽，損害國際核不擴散體系，破壞國際和地區安全穩定，也與《不擴散核武器條約》精神背道而馳。他敦促有關國家忠實履行國際核不擴散義務。

前一日，中國外交部發言人華春瑩也表示，中方堅決反對美英澳惡意利用《不擴散核武器條約》和機構保障監督體系漏洞，強調中方將堅定捍衞國際核不擴散體系的權威性和有效性。她批評美、英將地緣政治利益凌駕於國際核不擴散規則之上，幫助澳洲成為首個引進核潛艇的無核武器國家，勢將刺激其他無核武器國家起而效尤，並為解決地區核熱點問題帶來深遠的負面影響。