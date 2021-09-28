內地昨增31宗確診　齊齊哈爾傳奇異果染疫下架385公斤

內地周二（28日）通報前一日新增31宗新冠肺炎確診病例，其中13宗屬本地確診，分別有11宗來自黑龍江哈爾濱市、2宗來自福建廈門市。近日，內地多地接獲通報指，一批由新西蘭進口的奇異果樣本病毒核酸檢測顯示受感染，部分同批次貨物銷往齊齊哈爾市某超市，該市隨即於上周五（24日）將庫存的共385公斤新西蘭進口奇異果全部下架封存。

據哈爾濱市疾病預防控制中心表示，哈爾濱醫科大學附屬第一醫院群力院區報告新增確診病例11宗，患者目前在該定點醫院接受隔離治療。根據流調結果，確診者主要活動軌迹涉及場所主要在巴彥縣、松北區、阿城區、木蘭縣和呼蘭區。

齊齊哈爾市市場監管部門於上周五出動共840人，對進口奇異果進貨和銷售的情況開展排查。有關部門並協調疫情防控部門對相關的人、物、環境進行核酸檢測，並對相關場所進行全面消殺。截至當日下午5時，檢查688家經營單位，其中農貿批發市場佔37家，大中型超市104家，蔬果店547家；共排查出經營新西蘭進口奇異果商戶17家。據內媒從該市市場監管局獲悉，所有採集的核酸樣本全部無感染。

前一日內地新增境外輸入確診病例18宗，分別為雲南11宗，廣東3宗，江蘇2宗，天津和湖南各1宗；同日新增7宗無症狀感染個案，均為境外輸入。至今內地累計96,081人確診，至今病死人數維持4,636人。