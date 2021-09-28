東北三省無預警限電　市民被困升降機兼捱餓

受電煤緊缺影響，全國多地連日來限電，其中東北三省尤其嚴重，部分城市在未通知的情況下，突然限制居民用電，個別地方交通燈停工、升降機停運，不少民眾叫苦連天，不能吃飯亦難以回家，更有人開始擔憂冬季的供暖情況。

停電情況在遼寧省、吉林省、黑龍江省地區趨見普及。在吉林省延邊州敦化市居住的姜女士周一（27日）向內媒反映，其一家四口周日（26日）乘升降機下樓時遇臨時停電，被困45分鐘。她趁手機有信號時趕忙聯繫鄰居，幫忙急召物業處理，最後在維修人員以人工搖升的方式才得以脫困。

另在黑龍江省虎林市居住的張女士反映，此次限電大多集中在黑龍江省東部地市級城市和城鎮地區，她家在上周五（24日）下午4時許突然停電停水，但手機在5時才收到官方發出的短訊通知。她批評，停電也沒有提前通知，家裏亦沒有儲備生活物資，自己與父母及孩子只能一同在家裏點着蠟燭捱餓。

除了姜女士及張女士外，東北三省的居民亦接連的在社交媒體上反映，批評有關當局在未經通知下突然限電，嚴重影響他們的正常生活。有家住21樓的網民反映，突然停電一點準備都沒有，家裏的老人沒有升降機都回不了家。另有網民表示，原本打算晚上叫外賣，但多間餐廳亦因停電而停止營運，「飯都吃不上」。