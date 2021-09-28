內地釋美籍華裔姊弟　其父因職務違法被通緝

中國交通銀行前行長劉昌明於早年因發放數十億元人民幣違規貸款後在逃被通緝，其一對美籍華裔子女3年前隨母親回國探望祖父時被拘留至今。據英媒周一（27日）引述美國國務院一名發言人證實，該對姊弟經已獲釋並於周日（26日）返回美國。

英媒引述美國國務院發言人表示，「我們歡迎辛西婭·劉（Cynthia Liu）和維克多·劉（Victor Liu）周日回到美國」。該發言人又補充，美國駐上海領事館工作人員協助促成該姊弟離開（中國），並強調將繼續代表所有在中國受到任意拘留和強制出境禁令的美國公民發出呼籲。

據美媒早前報道，兩姊弟與母親同樣是美國公民。三人於2018年6月一同回中國探望病重的祖父，但數天內一同被內地警方拘留，但未被調查或提出指控。兩姊弟向美媒表示，中國警方試圖通過將家庭成員作為人質，來迫使父親返回中國接受犯罪指控。姊弟又稱，父親在2012年就與家庭斷絕了聯繫，但中國政府仍以「限制出境」的做法將他們扣押。而中國外交部當時回應稱，該3名劉昌明的家庭成員均擁有中國公民的合法有效身份證件，由於涉嫌經濟犯罪，遭中國警方依法限制離境。

在該對姊弟獲釋前夕，美國司法部與華為太子女孟晚舟就其違反美國制裁令一案達成協議，暫緩對其起訴，加拿大法院亦終止引渡聆訊，孟晚舟隨即獲釋返回中國。與此同時，被中國拘留多時的2名加拿大人康明凱和斯派佛亦從中國獲釋並被送回加拿大。白宮周一否認孟晚舟和加拿大人同時獲釋放是「人質交換」。