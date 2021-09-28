內地發表全面小康白皮書　強調對外開放合作共贏

國務院新聞辦公室周二（28日）發表的《中國的全面小康》白皮書，指出作為全球人口最多的國家和世界上最大的發展中國家，中國全面建成小康社會，讓國家更富強，本身就是對世界和平與發展的巨大貢獻。白皮書強調，面對逆全球化思潮，中國堅持全方位對外開放促進合作共贏。

該白皮書先從經濟、政治、文化、民生福祉及生態環境等方面介紹中國的小康發展。內容指出，中國的全面小康，不讓一個人掉隊，不讓一個區域落下，不讓一個民族滯後，體現實現人的全面發展和實現全體人民發展的有機統一，體現實現共同富裕的社會主義本質要求。

白皮書稱，中國全面建成小康社會，顯著縮小世界貧困人口版圖。自改革開放以來，按照現行貧困標準計算，中國7.7億農村貧困人口擺脫貧困。在近年來世界貧困人口不降反增、全球減貧事業遭遇瓶頸的背景下，中國減貧取得的成就，為全球減貧事業作出重要貢獻、注入信心和力量。

白皮書最後提到，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。中國堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，堅持發展更高層次的開放型經濟，為各國提供更多市場機遇、投資機遇及增長機遇。