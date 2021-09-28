海口市整治房地產銷售廣告　禁借校網作宣傳

內地持續打擊樓市炒賣和樓價上漲，其中海南省海口市住建局和市場監管局於周日（26日）聯合下發通知，將對該市的房地產銷售宣傳開展專項整治，打擊各類違法違規行為，當中明確規定，房地產銷售廣告不得含有為入住者辦理戶口、升學等承諾。

該《關於規範房地產銷售宣傳的通知》指出，房地產開發企業及營銷代理機構在宣傳廣告中，不得明示或暗示購買者可以入讀、以學區入讀某特定中小學，不得使用引發購房者對特定中小學入學資格產生誤解的特定用語；不得對規劃和建設中的文化教育設施作誤導宣傳，涉及在規劃或建設中的文化教育設施應當明確註明「在規劃中」或者「在建設中」等字眼。

同時，房地產中介機構在代理買賣過程中，不得以學區房名義掛牌二手樓；不得虛標房價或發布虛假房源訊息；不得聯同賣家抬高報價；不得協助交易雙方簽訂「陰陽」合同。此外通知又對網媒在房地產銷售宣傳方面提出要求，包括：網媒不得散布與國家「房住不炒」方針相違背的觀點；不得炒作或配合房地產開發企業和房地產中介機搆炒作學區房等話題；不得片面和歪曲解讀房地產調控政策；不得編造和傳播虛假訊息，欺騙、誤導消費者。