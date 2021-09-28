多家煤企存管理風險　礦工缺操作技能訓練

為防範遏制重特大生產安全事故，國務院安委辦在9月中下旬組織對有關重點行業領域開展明查暗訪。其中國家礦山安監局日前查訪貴州多家煤礦企業，發現存在安全生產意識不牢、氣體治理能力水平不高等問題，包括有礦工不會讀秒錶。

貴州省六盤水市煤炭資源儲量大，是長江以南最大的主焦煤生產基地。其中老鷹山煤礦是一家設計年產90萬噸的礦井，惟專家組在下井檢查中發現，礦工對防治煤與氣體突出預測儀器設備使用不熟練，有礦工不會看秒錶讀數。國務院安委辦明察暗訪組專家邱國濤指出，事件曝露這家煤礦缺乏對礦工的操作技能訓練。除了人力資源方面的問題，該煤礦目前的採掘計劃，也存在違法違規生產的風險。

在六盤水市的比德騰慶煤礦，國務院安委辦專家組分成若干小組，對該煤礦的氣體防治、礦井供電、煤礦安全監控系統等方面進行抽查，發現煤礦存在氣體治理理念落後，煤礦供電現場管理薄弱等多項問題。

國務院安委辦明察暗訪組專家牛軍指，除了部分硬件投入不到位，該煤礦存在氣體抽採鑽孔先施工後設計，井下工作人員未隨身攜帶便攜式氣體檢測儀等問題。應急管理部門進行立案調查，分別向老鷹山煤礦、比德騰慶煤礦主要負責人處以3.5萬元（人民幣，下同，約4.2萬港元）及3萬元（約3.6萬港元）的行政處罰。