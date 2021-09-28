貨拉拉跳車案司機上訴　強調無法預見危害結果

湖南長沙女子車莎莎早前在貨運平台「貨拉拉」（港稱「Lalamove」）叫車搬家，途中跳車身亡一案，涉事司機周陽春本月10日一審被判有期徒刑1年、緩刑1年。案件宣判後，已被羈押半年多的周男當庭釋放。周男上周四（23日）向審理案件的岳麓區法院，以及長沙中院提出上訴，並在周日（26日）上訴期的最後一天，再確認法院已收到上訴狀。

岳麓法院的判決認為，周某的過失行為，屬於一種「過於自信的過失」。判詞中顯示周男看見車女把頭伸出窗外，也沒採取甚麼措施。其次，周男已經預見到車女行為的危險性和可能的危害結果。另法院指案件呈現一個逐漸升級的過程，周男在此過程中有多次機會避免事件，因此認定周男的行為與車女的墮亡結果之間具有刑法上的因果關係。

周男向內媒稱，判決書有些地方與他此前說法不同，比如車女當時說「停車」，他其實沒聽清楚。他又指偵查人員向他提出假設性問題，引導他作答。周男強調自己根本沒料到車女會跳車；從車女提出偏航到最後跳車相隔只有1分鐘，從她將身探出車外到跳車的過程又只有3秒鐘，「這麼短的時間，我怎麼預見得了」。

周男稱，在看守所羈押期間只有一個想法，「就是想出去，另外就是想省錢」。對簽署認罪認罰書，周男解釋自己不懂法律，完全相信律師。律師說簽了判緩刑，立即可以出去。周男表示，從看守所出來至今還有點不適應，現在每天主要在家帶孩子，他想盡快忘掉這事。其妻則擔心擔心丈夫或無法找工作，導致家庭困難，以及對孩子帶來影響。