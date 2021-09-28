台本地零確診斷纜　醫院誤替市民接種未稀釋疫苗

台灣未能延續本地零確診，周二（28日）新增1宗本地及6宗境外輸入確診，無新增死亡病例。新北市三峽恩主公醫院周一（27日）將未稀釋的美國輝瑞及德國BioNTech合作研發疫苗，整瓶給1人接種，正常情況每瓶疫苗約可供6人接種，受影響市民25人，其中至少一人事後因全身無力，已送院治療。同類事件首次在台灣發生。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周二在記者會表示，新增本土個案為台北市50多歲男性，因為工作需要採檢，採檢前三天均在家中工作，沒有相關症狀，衞生單位已啟動醫院及社區調查與防治，並列出相關接觸者。至於新增境外輸入病例分別來自美國、日本、越南和新加坡。至今當地累計16,205人確診，當中842人病亡。

恩主公醫院誤替市民接種未稀釋疫苗後，被新北市衞生局暫停接種疫苗一周作處罰。醫院周二表示，因部分散裝疫苗瓶蓋掉落，工作人員誤以為是已完成稀釋的疫苗，就替市民接種，對於員工訓練不足，醫院坦承疏忽並向市民道歉。

衞生局早前表示，接種未稀釋疫苗的市民分別為14女、11男，年齡介乎18至65歲，目前各人身體狀況僅出現注射部位疼痛，未見異常和強烈反應。新北市議員林金結的大嫂是受影響的市民之一，她目前全身無力住院中，林金結將開記者會說明。衞福部長陳時中回應事件稱，會視乎地方衞生局調查結果對醫院處罰，若有病人求償，也視調查結果而定。