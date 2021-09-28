新一代殲20配國產引擎　中國空軍新任司令首度現身

第13屆中國國際航空航天博覽會周二（28日）在廣東珠海正式揭幕，空軍派出多支飛行表演隊亮相，中國自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機鯤龍AG600，首次展示飛行投水功能。中國空軍在展覽新聞發布會上正式宣布，新一代殲20戰機將改用國產發動機。同樣首度亮相的，還有中國空軍新任司令員常丁求。

上午的飛行表演由空軍八一飛行表演隊打頭陣，他們是中國空軍戰鬥序列中一支特殊的部隊。建隊59年來，曾為近170個國家和地區的700多個代表團進行600多次飛行表演。參與表演的機型包括殲20、殲10、教108等。此外，空軍的另一支飛行表演隊，來自空軍航空大學的紅鷹飛行表演隊上午也亮相航展，他們駕駛的是教8教練機。

作為中國大飛機家族之一的AG600，是為滿足滅火和水上救援的迫切需要，首次研製的大型特種用途民用飛機。當日中午，由4架機組成的機組，從珠海機場跑道起飛。9噸水隨着飛機下部投汲水艙門打開傾瀉而下，精準覆蓋目標區域，投水任務系統及飛機其他各系統工作穩定。此次試驗主要為驗證滅火任務系統總體設計方案的合理性，為後續滅火任務系統及飛機使用模式和飛行程序制訂，提供飛行數據參考和實踐依據。

在當日空軍新聞發布會上，殲20飛行展示指揮員李吉寬稱，該型戰機以新裝備、新編隊、新姿態參加本屆航展，也是換裝國產發動機後首次對外公開展示。據了解，自2011年首飛成功以來，該型戰機沿用來自俄羅斯的AL31F發動機，無法實現超音速飛行。其後解放軍軍工產業全力投入研發的最新型WS15發動機，據傳最大推力可達24噸，這項數據已超越美俄兩國為第四代隱形戰機配置的發動機動力。

至於在開幕儀式上致辭的中國空軍新任司令員常丁求，也是就任空軍司令員後首次在公眾面前亮相。2015年9月3日勝利日閱兵中，常丁求曾擔任駕駛領隊長機，帶領15架殲10飛過天安門廣場上空，接受檢閱。