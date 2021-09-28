首都多區傳限電　官方澄清：正常檢修

內地在限電的陰霾下，首都北京周一（9月27日）網傳部分地區進行停電計劃，時間由周二至下周五（10月8日），消息傳出後隨即引起大眾關注。內媒向官方有關部門查詢時，回應是「積極應對近期電煤緊張導致的電量缺口」，不過國家電網北京市電力公司周二在微博回應，強調以上計劃只是電力檢修的常規工作。

內媒得悉停電計劃後，向國家電網網上營業廳查詢，獲悉北京部分地區將於上述日子計劃停電，涉及城區供電局、朝陽供電局、海淀供電局等。國家電網客服工作人員則回應指，由於目前煤電價格居高不下，導致發電廠出力下降，供需形勢緊張。國家電網堅決落實國家要求，應對近期電煤緊張導致的電量缺口，遂有上述停電計劃。

據內媒在網上營業廳查詢，停電類型可分為計劃停電、故障停電、有序用電停電等多種類型。而計劃停電是指因某種原因可能造成某地區範圍內電力線路供電中斷，電力公司根據上級指示，在某時間段對特定地區內實行停電的措施。

不過，停電計劃的涓息一經傳出及報道後，國網北京市電力公司隨即在通過官方微博發文解釋，網傳的計劃停電安排訊息，源於公司官網對周一至下周日（10月3日）一周的計劃檢修所發布的社會公告，澄清計劃檢修目的主要是檢修運維有關電力設備及升級改造電網，確保首都電網安全可靠運行，強調是電網公司的一項常規工作。公告亦重申，首都電網供應充足，平穩有序，可確保滿足全市用電需求。