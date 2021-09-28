車主維權勝訴　Tesla反控侵犯名譽索賠500萬人民幣

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）在內地爭議不斷，日前更因賣二手事故車，被法院判向天津車主韓潮「退一賠三」。事隔10多日，韓潮周日（26日）在社交媒體發文，指收到Tesla的起訴狀，後者以侵犯名譽權為由向其索賠經濟損失500萬元（人民幣，下同，約600萬港元）及承擔維權支出5萬元（約6萬港元）。

Tesla中國官方周二（28日）向內媒證實事件，法院已正式立案並將在下月28日開庭。據特斯拉方面在訴訟書中表示，韓潮自去年初開始在其微博個人帳號，長期發表詆毀、貶低Tesla的相關言論，包括使用「垃圾」、「流氓」、「無賴」等形容Tesla企業及其產品，嚴重侵害Tesla公司的法人名譽權。

韓潮周日收到訴訟書後，亦在微博分享訴訟書內容，強調自己只是披露事實，批評Tesla賣二手事故車的行為，確實與無賴的行為無異，並希望法院能安排今次案件公開庭審，全程直播。有內地律師認為，鑑於韓潮是「退一賠三」案中的受害消費者，加上Tesla難以舉證證明具體損失，即便構成侵權，也不會承擔高額賠償，最主要的責任是停止再使用這類侮辱性的語言。

無獨有偶，今年4月在上海國際車展中，站在Tesla車頂維權的河南張姓女車主，周一（27日）亦在其微博發文表示，目前她和Tesla之間共有兩宗案件糾紛正在處理，同樣Tesla索賠500萬元。張女又指，另有多名Tesla車主也被Tesla起訴名譽侵權且要求高額賠償，強調自己會積極準備，依法維護正當權益。