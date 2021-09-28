群眾持械鬥毆致3死12傷 51人今獲刑

廣西羅城仫佬族自治縣龍岸鎮去年2月發生群眾大規模持械鬥毆案，導致3死12人傷。案件周二（28日）上午在縣人民法院公開宣判，來自榕山村水滻屯、地催屯的51名被告分別獲刑，其中24名被告因犯聚眾鬥毆罪，被判囚8年半3年不等，另有27人被判處緩刑。

事件源於水滻屯、地催屯因「矮七星嶺」一帶土地權屬產生糾紛，後經政府確權、法院判決，雙方各自管理使用土地。至去年1月，水滻屯召開會議決定強行重新劃分「矮七星嶺」的土地界限，為防範衝突準備長柄殺豬刀等工具。兩屯事後發生爭執、衝突，經政府工作人員和民警到場處置後事態暫時平息。

至同年2月25日，水滻屯部分群眾再到「矮七星嶺」時，與地催屯部分群眾發生衝突，雙方遂分別召集群眾、攜帶事先準備好的工具發生大規模持械鬥毆，造成雙方3人死亡、2人重傷二級、10人輕傷，3輛車不同程度損壞的嚴重後果。

法院認為，被告劉某鴻、梁某強等51人，無視人民政府確權、人民法院判決確定的土地權屬，置法律於不顧，使用暴力方式解決矛盾，參與持械聚眾鬥毆，鬥毆人數多、規模大、後果嚴重、社會影響惡劣，其行為均已構成聚眾鬥毆罪，遂作出以上判決，其中劉某鴻判處有期徒刑8年；梁某強判處有期徒刑8年。