警破特大煙草非法經營案　遍布全國11省市

上海警方近日成功偵破一宗網絡供銷煙草非法經營案件，且案件涉及全國11個省市。該案件目前已拘捕30多人，查處20多個涉案據點，查獲各類境外品牌香煙逾1,700條，涉案總值累計超過2,500萬元人民幣（約3,000萬港元）。

黃浦警方周二（28日）表示，當局在今年4月接獲線索稱，該區一煙草專賣店內銷售10多種境外品牌的香煙，均是從境外帶入且已超出國內煙草銷售許可經營範圍。專案組事後以該煙草點負責人唐某「走私煙進貨渠道」為案件切入點，發現其所銷售的走私香煙，均來自於廣東珠海市一名張姓男子。

張某通過大量「水客」從境外夾帶走私香煙入境，在收購後通過其在全國多地的銷售代理進行分銷，其銷售代理涉及到全國11個省市、17個地區，涉案金額巨大。至本月13日，警方在福建、浙江、四川、上海等10省市陸續開始收網行動，拘捕相關涉案犯人均到案。

經審訊後，張某承認自2019年以來，為非法牟利在珠海租借房屋用作倉庫，僱傭大批「水客」夾帶香煙入境並統一收購，隨後通過微信聯繫及加價對外銷售。目前相關涉案犯人均已被公安機關採取刑事強制措施，該案仍在進一步偵辦中。