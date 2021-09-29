飼主確診新冠　3寵物貓驗出病毒遭安樂死

黑龍江哈爾濱市近日再有地區爆發本土新冠疫情，惟南崗區有確診者飼養的3隻貓咪，因在檢測時發現感染了新冠病毒，在社區人員建議及安排下於周二（28日）被安樂死。惟事件引來網民爭議，有人認為應給小貓生存及治療的權利。

涉事女患者向內媒透露，自患病後就一直祈禱周邊的居民不要被自己連累，並一直惦記着家中的小貓。惟她在周一（27日）接獲社區通知，其飼養的貓咪都染疫，「意思就是沒有別的辦法，就說要安樂死」，並希望她能手寫一份同意書。她憶述，3隻貓咪分別養了4至6年，由於現時仍沒有專業的治療方法，對牠們的離開特別感到不捨。

直至周二下午，社區工作人員通知患者，疾控部門將對3隻貓進行處理，又強調如果貓不處理，家中就一直存有病毒，「這個單元的人就回不來，那麼這個小區的人就回不來，疫情就永遠都結束不了」。

惟事件引來支持及反對的網民熱議，有人認為，「陽性就得死？！那全世界那麼多人不就要安樂死了」、「是社區嫌麻煩還是怎麼，貓也是生命啊」、「就不能多觀察幾天嗎」；不過，也有網民贊同社區的處理方法，「難道要讓牠們一直傳播病毒嗎」、「謝謝阻止了疫情傳播」。