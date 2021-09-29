致電中國否認開戰　美軍頭稱文官知情

美國參謀長聯席會議主席米利早前被指在前總統特朗普任期最後階段，兩度致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，向對方保證美國不會向中國開戰，引起國內輿論嘩然。米利周二（28日）出席參議院軍事委員會聽證會時，強調在國防部文職官員知情、監督及協調下，根據指引與中方展開上述兩次通話。

米利形容，化解軍事衝突、管理危機及預防核武大國開戰有利美國安全，所以中美最高層級軍事溝通很關鍵。他透露去年10月30日及今年1月8日與李作成的通話，主因是美方收到令人憂慮的情報，顯示中國擔心美方即將攻擊：「我知道及肯定特朗普無意攻擊中國，所以傳達總統命令及意圖是我的直接責任。我的訊息一直以來是始終如一，冷靜、鎮定、化解衝突，我們不打算攻擊你。」

在時任美國國防部長埃斯珀的指示下，米利去年10月30日致電李作成；同年12月31日，中方要求通話。米利在國防部亞太政策部門安排下，今年1月8日與李作成再通話，事後通報時任國務卿蓬佩奧、白宮幕僚長梅多斯、代理國防部長米勒。當天稍後，眾議院議長佩洛西致電詢問米利有關總統發射核武的權力。

米利提到，當時向佩洛西解釋總統獨有發射核武的權力，但同時設有過程、規程及程序，確保不會發生違法、未經授權或意外發射核武的情況。他提到結束通話後，與參謀長聯席會議副主席、國家軍事指揮中心值勤官等人召開短暫會議，重溫相關程序，同時向米勒通報自己曾經與佩洛西討論總統的核武權力。

與此同時，米利重申從來無試圖改變或影響過程、篡奪權力，或把身為總統首席軍事顧問的自己加插於指揮鏈，只提供意見確保總統使用核武時完全知情，並堅定相信文人領軍原則，承諾確保軍隊遠離國內政治。對於特朗普在任期最後階段的精神狀態受到質疑，米利稱「我無資格判斷美國總統的精神健康」。