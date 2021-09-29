王毅：美英澳核潛艇合作帶來3大隱患

中國國務委員兼外長王毅周二（28日）以視像方式，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利共同主持第11輪中歐高級別戰略對話。王毅提到美國、英國及澳洲日前結成三國軍事同盟，並計劃開展核潛艇合作，形容此舉對地區和平穩定和國際秩序帶來隱患，致亞太國家高度關注和警惕。

王毅表示，美、英、澳此舉是「冷戰回潮」，三國以意識形態劃線，打造新的軍事集團，將加劇地緣緊張。美方公然違背國際不搞新冷戰的政策宣示，拉幫結夥將地緣私利置於國際團結之上，他形容這是典型的冷戰思維。其次，事件同時帶來核擴散的隱患，向無核國家提供可用於製造核武器的核原料，將使武器級的高濃鈾脫離必要監管，帶來巨大核擴散風險。

最後，王毅又指三國軍事同盟會加大軍備競賽的隱患，將刺激一些地區國家加緊發展軍力，甚至尋求突破核門檻，推高軍事衝突風險。他批評美方一方面以發展核技術為由制裁、打壓一些國家，另一方面公然向無核國家轉移核技術，這是典型的雙重標準。

王毅強調，在美英澳加強軍事聯繫、強化集團對抗之時，中國提出全球發展倡議，正式申請加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定。誰在煽動衝突對抗，危及和平穩定，誰在推動區域融合，促進和平發展，一目了然，對比鮮明。中方呼籲三國順應時代潮流，改弦更張，為地區和平穩定發揮建設性作用。