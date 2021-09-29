14歲女患罕見病貌如老婦　獲捐助接受整容手術

河南省新鄉市一名少女出生被發現患上罕見的皮膚鬆馳症，導致其面部皮膚下垂，令年僅14歲的她看起來竟像70、80歲的老婦。事件經曝光後引起社會關注。近日少女在熱心人士的幫助下，獲捐款到上海接受整容手術。

少女的父親李先生周一（27日）接受內媒訪問時表示，女兒剛出生家人便發現其長相跟一般孩子有別，隨着年齡漸長，女兒面皮鬆馳的情況愈明顯。當時家人帶她到過多家醫院求醫，被告知女兒的病無藥可治，只能等到長大後通過整容手術來治療。

由於少女「面容似老人」，在學校經常會遭投以奇異目光，也很難交到朋友，性格因而變得內向敏感。李先生稱，女兒不愛說話，不喜歡穿花裙，更不喜歡照鏡子，也不願意出門，時常躲在家裏哭。考上高中，每年開學是她最難捱的日子。其後河南電視台某節目介紹了少女的遭遇，引來熱心人士和中國整形美容協會的幫助，令少女獲得一項免費的公益醫療救助。

李先生之前聽過做整容手術費用預計約40至50萬元（人民幣，下同，約48至60萬港元）。但他們一家來自農村，李先生因早年在地盤遇意外雙腿被炸傷，如今只能幹雜務；妻子日常在家照顧孩子，偶爾打散工補貼家用；大兒子剛下田工作，收入不高，一家年收入約3萬元（約3.6萬港元）左右。幸在外界幫助下，女兒已在上海一家醫院接受了第一期整容手術，再過一個月的康復觀察期便可出院。李先生指女兒希望完成手術能盡快回河南，早點回學校繼續上課。