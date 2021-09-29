韶關繁育基地　迎今年第二隻華南虎寶寶

廣東韶關華南虎繁育基地繼今年3月迎來華南虎寶寶「圓圓」後，園方周二（28日）表示「圓圓」增添一妹妹，不過由於母虎「夢夢」母性不強，為確保幼虎存活，改在保育室進行人工餵養。經20多天精心撫育，目前新生幼虎體重已達2,150克，健康良好。隨着牠體重逐漸增加，稍後將轉移到空間更大的活動箱。

基地飼養主管雷勝橋指，新生幼虎是「圓圓」同父同母的親妹妹，於本月3日凌晨2時半出生，出生體重為750克，個頭偏小。小老虎目前狀態與人類嬰兒類似，吃飽喝足後有三分之二的時間都在睡覺，每天要喝5次奶，每次能喝下50到60毫升。

對於有市民擔憂「夢夢」接連生育，雷勝橋解釋，基地的老虎處於半散養狀態，每天能在山間活動，加上人工餵養營養保障，夢夢產後身體恢復較快。華南虎孕期約為100天，母虎在產仔或斷奶後恢復一段時間即可進入下一段發情期，一年兩胎屬正常情況。

值得關注的是，該基地自行繁育的另一隻雌虎「美美」明年將進入適合生育的年齡，有望迎來更多健康虎寶寶的誕生。廣東粵北華南虎省級自然保護區管理處負責人龔志海也表示，華南虎繁育基地將繼續深化華南虎繁育研究，同時繼續細化華南虎日常生活起居、發情配對、孕期管理、產後護理、人工育幼等方面工作，為更多幼虎誕生創造條件。