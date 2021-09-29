內地掀「病媛」熱潮　官媒斥詐病推銷

內地日前掀起一股「佛媛」（禮佛的名媛）熱潮，因帶來不良社會風氣，遭官媒批評及被社交平台封禁帳號。繼佛媛熱潮過後，官媒發現網上出現一批「病媛」，在社交平台上聲稱自己患病，惟在幾天後「已經痊癒」，分享術後恢復心得，亦向網民介紹疤痕修復貼、保健品等產品。

官媒報道指，這些「病媛」們會先發布一些配着自己帶妝的精緻住院圖片的文字，介紹自己患有某種疾病，如甲狀腺癌、甲狀腺結節、乳腺癌等，她們穿着病人服裝，但臉上化着精緻的妝容，神色甜美在醫院的病床上躺着。但隔幾天日，她們就會拿着宣傳產品推介自己的術後康復經過，其神色比手術前更有精神。

其中有網紅表示，自己在甲狀腺手術切除了脖子上的腫塊，術後脖子上有明顯傷疤，遂向網民分享祛疤經驗，推薦某品牌的疤痕貼、手術貼和疤痕凝膠，又聲稱堅持使用就可像她一樣，使疤痕消失。不過官媒記者事後發現該名網紅過往的發文，同樣分享過自己剖腹產後去除疤痕的經驗，介紹的都是同一品牌的祛疤產品。

針對上述現象，北京市某醫院的醫生表示，一般情況下在公立醫院住院是禁止帶複雜的化妝品，「最多就是洗面奶或者肥皂」。他認為這些網紅為了博關注，聲稱自己身患重病，在醫院化妝「擺拍」，批評這是對承受病痛折磨患者們的不尊重，而且大多產品都是未經權威機構認證，涉嫌虛假宣傳。